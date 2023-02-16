Опрос: Каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав

По его словам, 51% респондентов считает, что Россия сейчас является одной из великих держав, при этом 13% - ответили, что, скорее всего, государство не станет таковым в ближайшие 15-20 лет. Кроме того, Мамонов указал, что 73% граждан считают, что Россия имеет существенное влияние в международных делах.

Ранее политолог Константин Калачев заявил в беседе с НСН, что опросы ВЦИОМ нельзя считать репрезентативными в виду осторожности и скрытности людей. По его словам, ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей.

