ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% российских граждан

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину за неделю с 27 ноября по 3 декабря вырос на 0,6% и составил 78,5%. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Путин объявил об участии в президентских выборах

Главе правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 61,9% опрошенных (+0,8% за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову - 31,5% респондентов (-0,6%).

Далее в списке лидер «Справедливой России - За Правду» Сергей Миронов (27,9% граждан, -1,5%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (18,3% опрошенных, +1,3%) и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев (8,4% россиян, - 0,6%).

Положительно деятельность главы государства оценивают 75,8% россиян, правительства - 53,3% респондентов (+1%).

Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл исследование и выяснил, что большинство россиян считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый президентский срок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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