Путин объявил об участии в президентских выборах

Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он сообщил герою ДНР Артему Жоге, слова российского лидера приводит РИА Новости.

Досрочное голосование на выборах президента России начнется с 25 февраля

Уточняется, что эта информация была озвучена во время общения главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России.

Грядущие выборы продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые голосование подобного формата было опробовано во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым уровень доверия к Владимиру Путину за неделю с 27 ноября по 3 декабря составил 78,5%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаВладимир Путин

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