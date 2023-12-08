Путин объявил об участии в президентских выборах
Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он сообщил герою ДНР Артему Жоге, слова российского лидера приводит РИА Новости.
Уточняется, что эта информация была озвучена во время общения главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России.
Грядущие выборы продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые голосование подобного формата было опробовано во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым уровень доверия к Владимиру Путину за неделю с 27 ноября по 3 декабря составил 78,5%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru