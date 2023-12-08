Путин объявил об участии в президентских выборах

Уточняется, что эта информация была озвучена во время общения главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России.

Грядущие выборы продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые голосование подобного формата было опробовано во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные, согласно которым уровень доверия к Владимиру Путину за неделю с 27 ноября по 3 декабря составил 78,5%. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

