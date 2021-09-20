ВЦИОМ: Почти половина россиян одобряют использование цифровых технологий в школе
Использование цифровых технологий в обучении в школе положительно влияет на его качество. Такого мнения придерживаются 46% россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Треть респондентов полагают, что в школе нужно использовать больше цифровых технологий. При этом, почти каждый десятый опрошенный является их противником.
Также в ходе опроса выяснилось, что более половины респондентов считают школы, в которых учатся их дети и внуки, современными. Противоположного мнения придерживаются 26% опрошенных. Кроме того, 23% участников опроса оценили учебники, которыми пользуются в школе их дети, как новые или практически новые.
Между тем, ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российские школы следует разделить по половому признаку: на мужские, женские и смешанные, сообщает РИА Новости.
По его словам, вместо обычных учебных заведений должны быть «мужской лицей», «гимназия для женщин» и просто «смешанная школа», и родители будут сами выбирать, куда определить своих детей.
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