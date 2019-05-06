ВЦИОМ: Почти половина россиян не представляет жизнь без интернета

Почти половина жителей России, а именно 48%, не представляет свою жизнь без сети. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. При этом социологи подчеркнули, что теоретическая возможность полного исчезновения интернета не вызовет паники среди половины опрошенных.

Также стало известно, что доля пользователей, которые не могут обойтись без интернета, выросла. В 2017 году отсутствие доступа к глобальной паутине страшило 32% населения, отмечают «Известия».