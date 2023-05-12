ВЦИОМ: почти 81% россиян доверяют Путину
Президенту России Владимиру Путину доверяет почти 81% россиян, свидетельствуют результаты опроса на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Таким образом, процент доверия жителей России к президенту вырос на 1,1 п.п. за неделю и составил 80,9%. Михаилу Мишустину доверяют 64,5% опрошенных, Геннадию Зюганову — 34,7%, а Сергею Миронову — 32,2% респондентов.
Согласно результатам опроса, 77,1% респондентов одобряют деятельность российского лидера, а работой премьер-министра и Правительства России довольны 56,0% опрошенных граждан.
Ранее ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия граждан президенту Владимиру Путину составляет 80%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru