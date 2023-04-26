Опрос: большинство россиян предпочли остаться дома на майские праздники

В офисе президента Украины заявили, что Киев имеет право уничтожать всё, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Посольство РФ в Лондоне: Великобритания понесёт ответственность за поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Помощник президента РФ по экономике пообещал рост зарплат в этом году

Россия готова содействовать Судану в возвращении на путь мира

В Минздраве разъяснили, кто должен пройти «подчищающую» вакцинацию против кори