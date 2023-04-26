Опрос: большинство россиян предпочли остаться дома на майские праздники
Большинство граждан России решили остаться дома или поехать на дачу во время майских праздников, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.
52% намерены быть на праздниках дома, 19% будут проводить выходные на даче или в деревне.
В начале мая будут трудиться 10% опрошенных. В путешествие по России отправятся 4% участников исследования, на природу поедут 3% респондентов, за границу — 2%, а 1% отправится в гости.
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по количеству бронирований билетов на майские праздники, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru