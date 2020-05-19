ВЦИОМ: Почти 60% россиян готовы сделать прививку от COVID-19

Больше половины россиян, а именно 59%, признались, что потенциально готовы сделать прививку против коронавируса себе или членам семьи, если бы в России появилась такая вакцина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Отказались бы от вакцинации 35% респондентов.

Также в ходе опроса выяснилось, что 47% из тех, кто готов сделать прививку от коронавируса, предпочли бы вакцину отечественного производства. В то время, как 12% выбрали бы иностранный препарат.