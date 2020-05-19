ВЦИОМ: Почти 60% россиян готовы сделать прививку от COVID-19
Больше половины россиян, а именно 59%, признались, что потенциально готовы сделать прививку против коронавируса себе или членам семьи, если бы в России появилась такая вакцина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведенного ВЦИОМ. Отказались бы от вакцинации 35% респондентов.
Также в ходе опроса выяснилось, что 47% из тех, кто готов сделать прививку от коронавируса, предпочли бы вакцину отечественного производства. В то время, как 12% выбрали бы иностранный препарат.
Ранее НСН писала, что американская компания Moderna объявила о положительных результатах первой фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19. Как пишет РИА Новости, тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле.
После приема mRNA-1273 у добровольцев в крови количество антител к коронавирусной инфекции превышало или равнялось этому показателю у пациентов, переболевших COVID-19, пишет Ura.ru.
Кроме того, в компании подчеркнули, что на начальной стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Специалисты намерены приступить к окончательным испытаниям вакцины в июле.
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