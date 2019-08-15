ВЦИОМ нашёл непогашенные кредиты у половины россиян
Половина россиян имеет непогашенные кредиты. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.
Так, о наличии кредита, подлежащего выплате, сообщил 51% респондентов. Из них 31% тратит на погашение задолженности от 10 до 20% месячного дохода, 16% должников — от 21 до 30%, и 13% — до половины месячного заработка, пишет RT.
Наряду с этим большая часть опрошенных заявила, что не испытывает трудностей с выплатой в течение последнего года — 66%. Трудности с погашением отметили 33% респондентов, среди них большую часть составила молодёжь (от 18 до 24 лет).
Добавим, опрос проводился 25 июля. Как отмечают «Дни.ру», в нём приняли участие 1600 человек.
Ранее НСН сообщала, что россияне назвали размер справедливой зарплаты. В среднем по стране граждане считают справедливой зарплатой оклад в 66 тысяч рублей. При этом в большинстве городов-участников опроса реальные средние зарплаты существенно ниже желаемых.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ЦИК отмечает высокий уровень конкуренции на выборах в Мосгордуму
- ВЦИОМ нашёл непогашенные кредиты у половины россиян
- Лавров оценил ситуацию вокруг подписания мирного договора с Японией
- Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
- Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля