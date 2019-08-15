ВЦИОМ нашёл непогашенные кредиты у половины россиян

Наряду с этим большая часть опрошенных заявила, что не испытывает трудностей с выплатой в течение последнего года — 66%. Трудности с погашением отметили 33% респондентов, среди них большую часть составила молодёжь (от 18 до 24 лет).

Добавим, опрос проводился 25 июля. Как отмечают «Дни.ру», в нём приняли участие 1600 человек.

Ранее НСН сообщала, что россияне назвали размер справедливой зарплаты. В среднем по стране граждане считают справедливой зарплатой оклад в 66 тысяч рублей. При этом в большинстве городов-участников опроса реальные средние зарплаты существенно ниже желаемых.



