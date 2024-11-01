Трамп назвал «больными» тех, кто считает, что он был «другом России»
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко отреагировал на заявления тех, кто считает его «другом России». Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сказал экс-президент.
Трамп напомнил, что именно при нем Соединенные Штаты заблокировали строительство газопровода «Северный поток – 2». Он заявил, что он «уничтожил» газопровод и отметил, что кроме него «никто не мог этого сделать».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что России все равно, кто победит на выборах в США, она будет работать с любым главой государства. Он выразил уверенность, что после выборов в стране политика на российском направлении не изменится, передает «Радиоточка НСН».
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