Трамп назвал «больными» тех, кто считает, что он был «другом России»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко отреагировал на заявления тех, кто считает его «другом России». Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сказал экс-президент.