ВЦИОМ: Количество россиян, желающих отправить детей в летний лагерь, выросло в два раза
За последние два года количество россиян, которые хотят отправить ребенка в детский лагерь, выросло в 2,5 раза, в 2020 году таких было всего 6%, в этом году уже 15%. Об этом сообщается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что за последние два-три года 19% опрошенных хотя бы раз отправляли детей в лагеря, 80% родителей этого не делали, еще 1% респондентов затруднились с ответом.
При этом количество тех, кто не собирается отправлять детей на летний отдых в лагерь, сократилось. Так, в 2020 году таких россиян было 88%, а в этом – уже 76%.
Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявлял, что детские лагеря в регионах не получают эпидразрешения и экономят на безопасности и здоровье детей.
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