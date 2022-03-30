Палаточные лагеря попали в программу детского туристического кэшбека

Правительство РФ включило палаточные лагеря в программу детского туристического кешбэка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В правилах предоставления федеральных субсидий на поддержку организации отдыха детей изменен соответствующий абзац. Теперь возврат средств предусмотрен за размещение в детских лагерях палаточного типа.

Включить этот пункт в программу детского туристического кешбэка Ростуризму поручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Как сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера, в стране официально насчитывается около 250 палаточных лагерей. Запрос на их включение в программу поступил от общественных организаций и родителей.

Подмосковным гостиницам обнулят ставку НДС

При этом, как подчеркнули собеседники агентства, организаторам палаточных лагерей необходимо принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей во время летней оздоровительной кампании. Также, ранее Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских лагерях.

Продажи путевок в рамках программы туристического кэшбэка стартуют в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно уже начиная с 1 мая. По условиям программы, при оплате путевки картой «Мир», на нее вернется 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Детский ОтдыхОтдыхДетский ЛагерьРостуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры