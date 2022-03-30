Палаточные лагеря попали в программу детского туристического кэшбека
Правительство РФ включило палаточные лагеря в программу детского туристического кешбэка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В правилах предоставления федеральных субсидий на поддержку организации отдыха детей изменен соответствующий абзац. Теперь возврат средств предусмотрен за размещение в детских лагерях палаточного типа.
Включить этот пункт в программу детского туристического кешбэка Ростуризму поручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Как сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера, в стране официально насчитывается около 250 палаточных лагерей. Запрос на их включение в программу поступил от общественных организаций и родителей.
При этом, как подчеркнули собеседники агентства, организаторам палаточных лагерей необходимо принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей во время летней оздоровительной кампании. Также, ранее Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС обеспечить постоянный мониторинг цен на размещение в отелях и детских лагерях.
Продажи путевок в рамках программы туристического кэшбэка стартуют в ночь на 31 марта. Отправиться в детский лагерь можно уже начиная с 1 мая. По условиям программы, при оплате путевки картой «Мир», на нее вернется 50% стоимости, но не более 20 тысяч рублей.
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