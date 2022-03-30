Палаточные лагеря попали в программу детского туристического кэшбека

Правительство РФ включило палаточные лагеря в программу детского туристического кешбэка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В правилах предоставления федеральных субсидий на поддержку организации отдыха детей изменен соответствующий абзац. Теперь возврат средств предусмотрен за размещение в детских лагерях палаточного типа.

Включить этот пункт в программу детского туристического кешбэка Ростуризму поручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Как сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера, в стране официально насчитывается около 250 палаточных лагерей. Запрос на их включение в программу поступил от общественных организаций и родителей.