ВЦИОМ: Каждый третий россиянин считает IT-специалиста самой престижной профессией

Также 17% опрошенных выделили профессию военнослужащего, 11% назвали инженера. В топ-5 престижных профессий вошел юрист, его назвали 9% респондентов.

Опрос также демонстрирует, что 30% россиян считают сферу IT наиболее доходной. Еще 14% полагают, что самой доходной является профессия военного, 14% называют медиков, а 11% выделяют предпринимателей.

При этом есть профессии, оценка престижности которых превосходит оценку доходности. Это рабочий (17% против 9%), инженер (11% и 3%), врач (32% и 14%) и педагог (13% и 2%).

Ранее сенатор РФ член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ольга Епифанова объяснила неравенство в оплате труда мужчин и женщин в России стереотипами о делении профессий на «мужские» и «женские». По ее словам по статистике Росстата средняя зарплата женщин в России составила 61 113 рублей, у мужчин - 87 757 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

