Российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов

Так, сегодня средняя зарплата начального IT-специалиста составляет 130 тысяч рублей, среднего — 270 тысяч, а старшего — от 370 тысяч рублей.

Спрос работодателей на сотрудников в IT-отрасли весной этого года вырос почти вдвое. Дефицит кадров по некоторым направлениям превысил 50%. Ежемесячно для них появляется около 100 тысяч новых вакансий.

IT-компании на фоне дефицита кадров сделали ставку на студентов и выпускников технических вузов и готовы вкладываться в их профессиональный рост, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

