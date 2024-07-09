Российские бизнесмены столкнулись с нехваткой 130 тысяч программистов
Представители малого и среднего бизнеса (МСП) сообщили о нехватке 130 тысяч программистов, следует из опроса банка «Бланк», передает ТАСС.
На данный момент нехватка айтишников в сегменте малого и среднего бизнеса составляет около 34%. На этом фоне компании вынуждены повышать зарплаты.
Так, сегодня средняя зарплата начального IT-специалиста составляет 130 тысяч рублей, среднего — 270 тысяч, а старшего — от 370 тысяч рублей.
Спрос работодателей на сотрудников в IT-отрасли весной этого года вырос почти вдвое. Дефицит кадров по некоторым направлениям превысил 50%. Ежемесячно для них появляется около 100 тысяч новых вакансий.
IT-компании на фоне дефицита кадров сделали ставку на студентов и выпускников технических вузов и готовы вкладываться в их профессиональный рост, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
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