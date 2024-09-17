ВЦИОМ: Индекс счастья россиян опустился до 60% впервые с ноября 2014 года

Отмечается, что самый низкий результат за последние 10 лет - в ноябре 2014 года индекс счастья составил 59%. В сентябре 2023 года он был равен 65%.

Также во ВЦИОМ заявили, что в августе счастливыми назвали себя 46% жителей РФ, участвовавших в опросе. О том, что они однозначно счастливы указали 32% респондентов, а 12% опрошенных считают себя скорее не счастливыми.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россиянам для счастья необходимо повышение уровня жизни, пенсий и зарплат (28%), а также доступная медицина (12%) и снижение цен (10%), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

