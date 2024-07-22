Россияне скучают по музыке 2000-х и «доллару по 30»

Отмечается, что были проанализированы упоминания различных триггеров ностальгии во соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Дзене, Telegram и YouTube.

Второе место в списке заняли популярные в начале 21-го века субкультуры. По эмо, готам, панкам и «альтернативщикам» ностальгируют 24,5% респондентов. ТОП-3 замкнул «молодой интернет», к которому исследователи отнесли различные форумы, «Живой журнал», ICQ и ранний «ВКонтакте» — по ним скучают 17,5% опрошенных.

Также в рейтинг попали зарубежные блокбастеры и новое русское кино (13,8%), различные сериалы и реалити-шоу того времени (3,1%), кнопочные мобильные телефоны и «раскладушки» (1,9%), мода (1,4%) и «доллар по 30 рублей» (1,2%).

Ранее ВЦИОМ выяснил, что у более чем 80% россиян есть хобби, самыми распространёнными являются спорт (17%) и садоводство (16%), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

