ВЦИОМ: Большинство россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО

Более трети россиян попросили бы у Деда Мороза победы России в специальной военной операции. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Организация провела исследование среди 1 600 граждан старше 18 лет.

Как выяснили специалисты, 59% опрошенных загадывают желания под звуки курантов. При этом большинство россиян, если бы у них была возможность написать письмо Деду Морозу, выразили бы пожелание об окончании СВО с победой России и восстановлением мира. Об этом заявили 37% респондентов.

По данным ВЦИОМ, граждане также попросили бы у зимнего волшебника здоровья для себя и близких (12%), исполнения личных желаний – например, получить новый телефон, автомобиль, квартиру (12%), стабильности и экономического роста стране (7%).

Между тем иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) заявил, что традиция загадывания желаний в Новый год уходит корнями в язычество, относится к суевериям и считается грехом с точки зрения православия, пишет 360.ru.

