Романтический вечер дома в День всех влюбленных обойдется в 2 700 рублей
Романтический ужин при свечах дома в День святого Валентина в среднем обойдется россиянам в 2 683 рубля, сообщила НСН пресс-служба сервиса доставки «Купер».
Уточняется, что в качестве основного блюда в этом случае можно выбрать суши, порция на двоих обойдется в 1 130 рублей. В качестве напитка для романтического вечера подойдет игристое вино за 579 рублей. Дополнительно можно заказать сырную тарелку за 522 рубля и красный виноград за 254 рубля. Помимо прочего необходимы свечи для создания особой атмосферы вечера, они в среднем стоят 198 рублей.
Подобный минимальный набор при желании можно дополнить клубникой в шоколаде (840 рублей), светодиодной гирляндой (401 рубль), искусственными лепестками роз (190 рублей) и попкорном (47 рублей). В этом случае романтический ужин обойдется в 4 161 рубль.
Ранее сообщалось, что чаще всего россияне выбирают в качестве подарка на 14 февраля цветы, украшения, шоколад или украшения. При этом интерес к ним растет перед праздником на 18%, передает «Радиоточка НСН».
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