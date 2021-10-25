ВЦИОМ: Четверть россиян высказались за запрет «Игры в кальмара»

Более четверти опрошенных россиян, а именно 26%, которые слышали хотя бы название сериала «Игра в кальмара», поддерживают идею запретить его. Об этом говорят данные опроса, который провёл ВЦИОМ.

Скорее не поддерживают запрет 29% респондентов. При этом, 40% тех, кто в общих чертах знает о сериале, допускают, что сцены жестокости и насилия в сериале могут провоцировать эти проявления в реальной жизни. Маловероятным такой расклад считают 57%, отмечает Газета.ру.

Также социологии выяснили, что слышали о сериале 47% опрошенных жителей страны. Хорошо знакомы с ним 8% респондентов. Между тем, 13% респондентов знают сюжет в общих чертах, а 26% известно только название.

Netflix назвал прибыль за сериал «Игра в кальмара»

А ранее пользователи Netflix заметили пасхалку (скрытое послание – прим. НСН) в первом эпизоде в южнокорейском сериала «Игра в кальмара». Она намекает на один из сюжетных поворотов: О Иль-нам, которого называют «Старик», является создателем игр на выживание.

По мнению зрителей, во время игры «Красный свет, зеленый свет» мужчина не демонстрирует страх перед роботом, который может его убить, если зафиксирует шаги. Поклонники считают, что игра таким образом оберегает своего создателя.

По сценарию «Старик» якобы умирает в шестой серии. В финале он возвращается и героине Сон Ги Хун рассказывает, что хотел «почувствовать себя живым», когда ему поставили диагноз рак мозга.

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ФОТО: twitter.com
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