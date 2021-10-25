ВЦИОМ: Четверть россиян высказались за запрет «Игры в кальмара»

Более четверти опрошенных россиян, а именно 26%, которые слышали хотя бы название сериала «Игра в кальмара», поддерживают идею запретить его. Об этом говорят данные опроса, который провёл ВЦИОМ.

Скорее не поддерживают запрет 29% респондентов. При этом, 40% тех, кто в общих чертах знает о сериале, допускают, что сцены жестокости и насилия в сериале могут провоцировать эти проявления в реальной жизни. Маловероятным такой расклад считают 57%, отмечает Газета.ру.

Также социологии выяснили, что слышали о сериале 47% опрошенных жителей страны. Хорошо знакомы с ним 8% респондентов. Между тем, 13% респондентов знают сюжет в общих чертах, а 26% известно только название.