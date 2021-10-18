Netflix назвал прибыль за сериал «Игра в кальмара»

89% людей, которые начали смотреть шоу, просмотрели более одной серии, а 66% зрителей посмотрели сериал полностью. В общей сложности на «Игру в кальмара» люди потратили более 1,4 млрд часов на просмотр.

Производство сериала обошлось в $21,4 млн. После выхода сериала акции Netflix выросли на 7%.

Ранее сообщалось, что сериал «Игра в кальмара» по-прежнему лидирует на Netflix по популярности. Его увидели более 111 млн пользователей стримингового сервиса.

