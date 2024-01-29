ВЦИОМ: большинство россиян слышали о мнении, что високосный год несет неприятности

Граждан спросили, слышали они о таком мнении или нет. 29% ответили, что не слышали об этом, 69% ответили утвердительно. 27% граждан слышали о представлениях, что високосный год сложный, 11% - что в високосный год большая смертность. 3% знакомы с мнением о том, что в високосный год возможны проблемы и неурядицы, природные катаклизмы. Столько же участников опроса рассказали о примете, согласно которой, нельзя жениться и выходить замуж в такой год, а 2% знают о примете, что в високосный год якобы нельзя начинать ремонт, строительство или переезжать.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 87% россиян назвали своей главной жизненной целью создание семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

