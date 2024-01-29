ВЦИОМ: большинство россиян слышали о мнении, что високосный год несет неприятности
Большинство россиян слышало о мнении, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с различными трудностями и проблемами, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
Граждан спросили, слышали они о таком мнении или нет. 29% ответили, что не слышали об этом, 69% ответили утвердительно. 27% граждан слышали о представлениях, что високосный год сложный, 11% - что в високосный год большая смертность. 3% знакомы с мнением о том, что в високосный год возможны проблемы и неурядицы, природные катаклизмы. Столько же участников опроса рассказали о примете, согласно которой, нельзя жениться и выходить замуж в такой год, а 2% знают о примете, что в високосный год якобы нельзя начинать ремонт, строительство или переезжать.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 87% россиян назвали своей главной жизненной целью создание семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: большинство россиян слышали о мнении, что високосный год несет неприятности
- В Благовещенске задержали сообщившего о «минировании» школ подростка
- Захарова прокомментировала запрет на въезд для Галкина* на Бали
- Экс-главком НАТО не исключил переговоры России и Украины после выборов в США
- СМИ: пилотов упавшего в Афганистане бизнес-джета лишили летных свидетельств
- Декларация: Зеленский и его семья в 2022 году заработали более 98 тысяч долларов
- СМИ: Евросоюз ударит по экономике Венгрии после отказа помогать Украине
- В России 20% икры не соответствуют требованиям
- Трамп: Мир находится на грани третьей мировой войны
- Более 40 человек задержаны в Стамбуле после стрельбы в церкви
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru