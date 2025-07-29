Певицу Максакову объявили в международный уголовный розыск
Певицу Марию Максакову (признана в России иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела в отношении иноагента.
Ранее против Максаковой возбудили уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Также артистка обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В декабре прошлого года певицу заочно арестовали.
«Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск», - следует из оглашенных в суде материалов.
В начале июля уголовное дело против Максаковой поступило в московский Пресненский суд для заочного рассмотрения.
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