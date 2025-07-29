Певицу Максакову объявили в международный уголовный розыск

Певицу Марию Максакову (признана в России иностранным агентом) объявили в международный розыск. Об этом говорится в материалах дела в отношении иноагента.

Ранее против Максаковой возбудили уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности РФ, с использованием СМИ, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. Также артистка обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В декабре прошлого года певицу заочно арестовали.

«Обвиняемая объявлена в международный уголовный розыск», - следует из оглашенных в суде материалов.

В начале июля уголовное дело против Максаковой поступило в московский Пресненский суд для заочного рассмотрения.

