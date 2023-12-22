ВЦИОМ: 53% россиян провожают 2023 год с хорошим настроением

По статистике 53 процента россиян провожают 2023 год с хорошим настроением, что стало рекордным показателем за последние 17 лет. От наступающего 2024 года люди ждут окончания военных действий и мирного соглашения с Украиной, подъема экономики, снижения цен и возобновления международной торговли. Выборы президента также вошли в число самых ожидаемых событий следующего года.

Вместе с тем каждый третий респондент отметил, что не испытывает накануне Нового года позитивных или негативных эмоций. Лишь 11 процентов опрошенных признались, что пребывают в плохом настроении. Наиболее пессимистично настроены россияне в возрасте от 18 до 24 лет. В этой возрастной группе Новый год с плохим настроением встречает 15 процентов россиян.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что россияне планируют потратить на на празднование Нового года около 54 тысяч рублей. При этом самая большая статья расходов – подарки, сообщает «Радиоточка НСН».

