Правнук Левитана рассказал, каким должен быть Эйдельштейн в роли диктора
Артур Судариков в разговоре с НСН сказал, что с одобрением отмечает усиление интереса к личности его прадеда Юрия Левитана.
На роль Юрия Левитана следует рассматривать актера, искренне разделяющего ценности патриотизма, отметил в беседе с НСН правнук диктора Артур Судариков.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на продюсера Рубена Дишдишяна сообщило, что актер Марк Эйдельштейн рассматривается на главную роль в фильме о дикторе Юрии Левитане. Продюсер подчеркнул, что проект находится в разработке уже более 10 лет, на данный момент работа над сценарием возобновлена. Прежде на роль Левитана также рассматривался Константин Хабенский, обладающий подходящим голосом. Однако герою по сценарию должно быть 27 лет, актеру же в 2025 году исполнилось 53 года. Судариков заявил, что заинтересован в личной встрече с продюсером проекта.
«С господином Дишдишяном я не знаком лично. Если у него есть интерес к личности моего великого прадеда, было бы полезно встретиться, чтобы избежать искажения фактов о жизни Юрия Борисовича и вместе понять, как сделать эту историю по-настоящему достойной. Считаю, что на эту роль следует рассматривать любого актера, который искренне разделяет ценности патриотизма, хорошо знает и уважает историю нашей страны. Именно это, по моему мнению, поможет наиболее полно раскрыть образ Юрия Борисовича. И, что самое важное, это позволит избежать искажения фактов из жизни моего прадеда и не даст возможности использовать его личность лишь для привлечения внимания. Я внимательно слежу за этим процессом. В современных геополитических условиях это особенно важно», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, в разработке сегодня также находится книга о его знаменитом прадеде, однако пока даты выхода нет.
«С одобрением отмечаю, что интерес к моему прадеду Юрию Левитану с течением времени не ослабевает, а наоборот, усиливается. В современных условиях особенно важно сохранять память о тех, кто служил образцом истинного патриотизма. На данный момент в работе находится книга о Юрии Левитане, в которой собрано множество ранее не публиковавшихся фактов. Конкретная дата выхода пока не определена», - сказал он.
Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн сыграет знаменитого российского математика Григория Перельмана в новом фильме «Витринный экземпляр» режиссера Андрея Григорьева. Первая информация о проекте появилась еще весной 2023 года, по уточненным данным картину могут представить в течение года, передает «Радиоточка НСН».
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