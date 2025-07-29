Ранее агентство ТАСС со ссылкой на продюсера Рубена Дишдишяна сообщило, что актер Марк Эйдельштейн рассматривается на главную роль в фильме о дикторе Юрии Левитане. Продюсер подчеркнул, что проект находится в разработке уже более 10 лет, на данный момент работа над сценарием возобновлена. Прежде на роль Левитана также рассматривался Константин Хабенский, обладающий подходящим голосом. Однако герою по сценарию должно быть 27 лет, актеру же в 2025 году исполнилось 53 года. Судариков заявил, что заинтересован в личной встрече с продюсером проекта.

«С господином Дишдишяном я не знаком лично. Если у него есть интерес к личности моего великого прадеда, было бы полезно встретиться, чтобы избежать искажения фактов о жизни Юрия Борисовича и вместе понять, как сделать эту историю по-настоящему достойной. Считаю, что на эту роль следует рассматривать любого актера, который искренне разделяет ценности патриотизма, хорошо знает и уважает историю нашей страны. Именно это, по моему мнению, поможет наиболее полно раскрыть образ Юрия Борисовича. И, что самое важное, это позволит избежать искажения фактов из жизни моего прадеда и не даст возможности использовать его личность лишь для привлечения внимания. Я внимательно слежу за этим процессом. В современных геополитических условиях это особенно важно», - пояснил он.