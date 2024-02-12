ВЦИОМ: Большинство россиян считают суррогатное материнство допустимым

Отмечается, что за десять лет показатель вырос на восемь процентных пунктов. При этом, согласно данным, 16% респондентов выразили мнение, что такой способ заводить детей допустим в любой ситуации, еще 68% указали, что суррогатное материнство допустимо только в случаях, когда у людей нет возможности самостоятельно родить ребенка.

Опрос также показывает, что на сегодняшний день абсолютное большинство россиян знакомы со словосочетанием «суррогатное материнство», а 73% рассказали, что хорошо знают, что это такое. Однако 18% сочли это явление морально недопустимым.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) может иметь последствия для здоровья женщин в виде синдрома гиперстимуляции яичников. Однако, указала она, сегодня существуют препараты, которые помогают этого избежать, передает «Радиоточка НСН».

