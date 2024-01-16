«Тяжелая гиперстимуляция»: Названы последствия для здоровья женщин после ЭКО

На сегодняшний день порядка 20% супружеских пар в России сталкиваются с бесплодием, отметила в эфире НСН Мария Милютина. 

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) может иметь последствия для здоровья женщин в виде синдрома гиперстимуляции яичников, рассказала гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН. Однако, указала она, сегодня существуют препараты, которые помогают этого избежать.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 86 тысяч циклов ЭКО по ОМС было проведено в России за 11 месяцев 2023 года. По его словам, объемы этой помощи значимо выросли. Милютина отметила, что в большинстве регионов страны нет сроков ожидания процедуры ЭКО по ОМС.

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«Если без ОМС, то стоимость программы порядка 200-300 тысяч рублей в зависимости от ситуации. По ОМС это бесплатно, квоту нужно получить через женскую консультацию, но как только квота получена, в большинстве регионов нет сроков ожидания. При этом как любое лечение или укол, ЭКО может иметь последствия, но, в то же время, до настоящего времени не доказано повышение риска онкологических заболеваний. ЭКО не ускоряет климакс у женщины. Здесь только синдром гиперстимуляции (яичников – ред. НСН)… Еще 15 лет назад было 10% циклов, которые сопровождались тяжелой гиперстимуляцией. Сейчас мы ее совсем не видим: появились новые препараты, подходы, мы можем этого абсолютно избежать», - сказала Милютина.

Она также отметила, что на сегодняшний день порядка 20% супружеских пар в России сталкиваются с бесплодием. Кроме того, Милютина рассказала, что женщин, которые до 30 лет планируют беременность, становится с каждым годом все меньше.

«Если мы раньше говорили, что 15% супружеских пар с этим (бесплодием - ред. НСН) сталкиваются, а сейчас мы говорим 18% или 20%... С другой стороны, беременность планируется в более позднем возрасте сейчас. Чем старше возраст женщины, тем более вероятно, что у нее проблемы репродукции. Сейчас основной контингент наших пациентов - это пациенты 40 лет и старше. Если раньше пациентки старше 45 лет вызывали у нас удивление, то сейчас каждый день такие пациенты есть почти у каждого доктора. Женщины хотят планировать беременность и в 45, и в 48, и в 50. Но молодых пациентов, которые до 30 лет планируют беременность, становится с каждым годом все меньше», - указала собеседница НСН.

Также репродуктолог отметила, что Минздрав планирует прекратить финансирование квот на ЭКО тех клиник, у которых низкая вероятность зачатия после процедуры.

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«Вероятность того, что на попытку женщина уйдет с ребенком, должна быть порядка 35%. Минздрав недавно рапортовал по клиникам по ОМС, у кого-то 30% эффективность попытки, у кого-то 5%... Как раз таким клиникам на следующий год Минздрав собирается прекратить финансирование, не давать квоты ОМС тем, у кого низкие результаты. Программа ЭКО во многом зависит от качества эмбриологии, от оснащения лаборатории, от квалификации эмбриологов. Поэтому по клиникам очень большая разница», - резюмировала Милютина.

Ранее сообщалось, что в России выросло число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов. По данным Росстата, количество абортов сократилось более чем вдвое, а количество женщин, сделавших стерилизацию, выросло на 2,5 тысячи за 12 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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