«Тяжелая гиперстимуляция»: Названы последствия для здоровья женщин после ЭКО

«Если без ОМС, то стоимость программы порядка 200-300 тысяч рублей в зависимости от ситуации. По ОМС это бесплатно, квоту нужно получить через женскую консультацию, но как только квота получена, в большинстве регионов нет сроков ожидания. При этом как любое лечение или укол, ЭКО может иметь последствия, но, в то же время, до настоящего времени не доказано повышение риска онкологических заболеваний. ЭКО не ускоряет климакс у женщины. Здесь только синдром гиперстимуляции (яичников – ред. НСН)… Еще 15 лет назад было 10% циклов, которые сопровождались тяжелой гиперстимуляцией. Сейчас мы ее совсем не видим: появились новые препараты, подходы, мы можем этого абсолютно избежать», - сказала Милютина.

Она также отметила, что на сегодняшний день порядка 20% супружеских пар в России сталкиваются с бесплодием. Кроме того, Милютина рассказала, что женщин, которые до 30 лет планируют беременность, становится с каждым годом все меньше.

«Если мы раньше говорили, что 15% супружеских пар с этим (бесплодием - ред. НСН) сталкиваются, а сейчас мы говорим 18% или 20%... С другой стороны, беременность планируется в более позднем возрасте сейчас. Чем старше возраст женщины, тем более вероятно, что у нее проблемы репродукции. Сейчас основной контингент наших пациентов - это пациенты 40 лет и старше. Если раньше пациентки старше 45 лет вызывали у нас удивление, то сейчас каждый день такие пациенты есть почти у каждого доктора. Женщины хотят планировать беременность и в 45, и в 48, и в 50. Но молодых пациентов, которые до 30 лет планируют беременность, становится с каждым годом все меньше», - указала собеседница НСН.

Также репродуктолог отметила, что Минздрав планирует прекратить финансирование квот на ЭКО тех клиник, у которых низкая вероятность зачатия после процедуры.