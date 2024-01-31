В Подмосковье в прошлом году после ЭКО родилось более двух тысяч детей

В Подмосковье в прошлом году благодаря ЭКО родились более двух тысяч детей. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Ее слова приводит «Лента.ру».

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«Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно», - отметила Стригункова.

Услуга предоставляется по квоте, которую необходимо оформить. Подробная инструкция для желающих, а также перечень необхдимых документов доступны на сайте Минздрава Подмосковья.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала о возможных последствиях для здоровья женщин после ЭКО.

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ФОТО: РИА Новости
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