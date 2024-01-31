В Подмосковье в прошлом году после ЭКО родилось более двух тысяч детей
31 января 202414:09
В Подмосковье в прошлом году благодаря ЭКО родились более двух тысяч детей. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Ее слова приводит «Лента.ру».
«Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно», - отметила Стригункова.
Услуга предоставляется по квоте, которую необходимо оформить. Подробная инструкция для желающих, а также перечень необхдимых документов доступны на сайте Минздрава Подмосковья.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в интервью НСН рассказала о возможных последствиях для здоровья женщин после ЭКО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Розовые автомобили стали антилидерами покупок россиян
- Власти Литвы отложили закрытие русских школ
- В Подмосковье в прошлом году после ЭКО родилось более двух тысяч детей
- Еврокомиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины
- Бабкина заявила, что не пошла бы на «голую вечеринку» Ивлеевой
- Симфонический оркестр Луганской филармонии впервые выступит в Красноярске
- Число вакансий для студентов в 2024 году выросло более чем втрое
- Боец Александр Емельяненко опроверг слухи о принятии ислама
- Захарова попросила Запад не приписывать России желание устроить войну в Европе
- Депутаты Госдумы одобрили продление «дачной амнистии» до 2031 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru