ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что в семье должно быть двое или трое детей

Всего 2% россиян считают, что в семье должно быть шесть детей и больше, отметил в эфире НСН гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов.

Большинство россиян считают, что в семье должно быть двое (38% опрошенных) или трое (39%) детей, рассказал гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Его слова передает корреспондент НСН.

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«Какое количество детей в идеале должно быть в семье. Один ребенок – в 2014 году так считали 10%, сейчас 3%. Двое детей – в 2014 году 53%, сейчас 38%. Трое детей – 39% в 2024 году (28% в 2014 году). Четыре-пять детей – всего 7% так считают», – сказал он.

Абрамов подчеркнул, что всего 2% россиян считают, что в семье должно быть шесть детей и больше.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. По его словам, одной из острых проблем в стране остаются невысокие доходы населения, с чем сталкиваются в том числе многодетные семьи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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