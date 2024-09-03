ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что в семье должно быть двое или трое детей

«Какое количество детей в идеале должно быть в семье. Один ребенок – в 2014 году так считали 10%, сейчас 3%. Двое детей – в 2014 году 53%, сейчас 38%. Трое детей – 39% в 2024 году (28% в 2014 году). Четыре-пять детей – всего 7% так считают», – сказал он.

Абрамов подчеркнул, что всего 2% россиян считают, что в семье должно быть шесть детей и больше.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. По его словам, одной из острых проблем в стране остаются невысокие доходы населения, с чем сталкиваются в том числе многодетные семьи, передает «Радиоточка НСН».

