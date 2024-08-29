Собянин наградил 13 многодетных семей почетным знаком «Родительская слава»
Правительство Москвы наградило почетным знаком «Родительская слава города Москвы» 13 многодетных семей. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Почетный знак учредили в 2009 году, получить его могут родители (усыновители), постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет и состоящие в законном браке. Если семья неполная, награждается один из родителей или усыновителей, который воспитывает или уже воспитал достойными гражданами пять и более детей. Почетный знак вручают по достижении пятым ребенком возраста пяти лет.
«Всего с момента учреждения почетным знаком “Родительская слава города Москвы” награждены 357 многодетных семей», — написал Собянин в Telegram-канале.
В текущем году награды удостоили 13 семей (26 родителей), воспитывающих 88 детей. Почетный знак получили семьи Богак, Ермоловых, Смирновых (по пять детей); Бакиных, Казумян, Кучкиных, Петренко (по шесть детей); Петросян - Заргарян, Поповых, Швечковых - Гриб (по семь детей); воспитывающая восемь ребят семья Корнеевых; родители десятерых Ксения Трусихина и Алексей Конкин; семья Лобовых с 11 детьми.
Вместе с почетным знаком «Родительская слава города Москвы» один из родителей или усыновителей получает единовременное поощрение в размере 275 тысяч рублей.
За 14 лет число многодетных семей в столице выросло втрое, сейчас в Москве более 200 тысяч таких семей, воспитывающих около 500 тысяч детей.
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