ВЦИОМ: большинство россиян считают, что не заражались COVID-19

О перенесённом COVID-19, что подтверждено анализами, заявили 26% опрошенных. Ещё 7% респондентов рассказали о наличии симптомов при отрицательных тестах, а 13% россиян не стали сдавать анализы, не смотря на проявления болезни.

Также специалисты ВЦИОМ выяснили, что среди заявивших о перенесённом ковиде 79% сталкнулись с последствиями болезни, в основном это нарушение вкусов и запахов (49%), общая слабость (38%), одышка при физических нагрузках (29%).

Кроме того, переболевшие COVID-19 пожаловались на бессонницу, ухудшение настроения, выпадение волос и прочее.

Ранее эксперты выяснили, что некоторые симптомы рака щитовидной железы, например, усталость и затрудненное дыхание, можно спутать с характерными признаками штамма коронавируса «омикрон», сообщает Ura.ru.