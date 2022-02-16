Попова заявила о снижении распространения COVID-19 в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавируса, сообщает ТАСС.
На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом она отметила, что снижение заболеваемости отмечено в 10 регионах страны.
Также Попова рассказала, что в России более чем в два раза превышен нормативный показатель тестирования на COVID-19.
«Тестирование на прошедшей неделе составило 705 на 100 тысяч населения. Это более чем в два раза выше заданной планки», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее власти Архангельской области смягчили коронавирусные ограничения, в том числе отменили обязательное ношение перчаток работниками сферы услуг, сообщают «Невские Новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru