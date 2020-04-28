ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают жесткие ограничения для борьбы с COVID-19
Большинство россиян, а именно 60%, поддерживают введение жестких ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Об этом чаще других заявляли респонденты старше 60 лет.
Также в ходе опроса выяснилось, что половина россиян считают, что ограничительные меры в их регионе будут сняты в течение мая. Каждый четвертый респондент предполагает, что это, вероятнее всего, случится в июне, пишет RT.
Отвечая на вопрос о страхах, которые связаны с распространением COVID-19, почти половина россиян заявила, что в равной степени они опасаются как потери работы и дохода, так и заболевания кого-либо из членов семьи.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 93 558 человек, отмечает RT.
Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 3 075, ещё 523 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 198 инфицированных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru