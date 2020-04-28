ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают жесткие ограничения для борьбы с COVID-19

Большинство россиян, а именно 60%, поддерживают введение жестких ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Об этом чаще других заявляли респонденты старше 60 лет.

Также в ходе опроса выяснилось, что половина россиян считают, что ограничительные меры в их регионе будут сняты в течение мая. Каждый четвертый респондент предполагает, что это, вероятнее всего, случится в июне, пишет RT.

Отвечая на вопрос о страхах, которые связаны с распространением COVID-19, почти половина россиян заявила, что в равной степени они опасаются как потери работы и дохода, так и заболевания кого-либо из членов семьи.