Россия стала восьмой в мире по числу зараженных COVID-19

Россия за последние два дня дважды поменяла положение в списке стран с наибольшим числом зараженных COVID-19. Во вторник, 28 апреля, наша страна, обогнав Иран, поднялась на восьмую позицию. Накануне, 27 апреля, РФ опередила Китай и переместилась с десятой на девятую строчку в списке стран с наибольшим число инфицированных COVID-19.

Лидерами по приросту заболевших остаются Соединенные Штаты, там более 988 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Второе место занимает Испании, на территории которой выявили более 229 тысяч заболевших. Третья позиция - за Италией, где почти 200 тысяч инфицированных.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, в стране официально зарегистрировано 93 558 случаев заражение COVID-19, отмечает RT.