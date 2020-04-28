Россия стала восьмой в мире по числу зараженных COVID-19
Россия за последние два дня дважды поменяла положение в списке стран с наибольшим числом зараженных COVID-19. Во вторник, 28 апреля, наша страна, обогнав Иран, поднялась на восьмую позицию. Накануне, 27 апреля, РФ опередила Китай и переместилась с десятой на девятую строчку в списке стран с наибольшим число инфицированных COVID-19.
Лидерами по приросту заболевших остаются Соединенные Штаты, там более 988 тысяч подтвержденных случаев COVID-19. Второе место занимает Испании, на территории которой выявили более 229 тысяч заболевших. Третья позиция - за Италией, где почти 200 тысяч инфицированных.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, в стране официально зарегистрировано 93 558 случаев заражение COVID-19, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что во время пандемии коронавирусной инфекции люди со второй группой крови могут быть в зоне риска. Об этом заявил детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый. Он подчеркнул, что среди умерших пациентов с COVID-19 число людей со второй группой крови доходило до 40%
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