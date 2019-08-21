ВЦИОМ: Большинство россиян не любят фотографироваться
Большинство россиян (82%) фотографироваться не любит. При этом 70 процентов всё же делают это. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, который был приурочен к Всемирному дню фотографии 19 августа.
Среди тех, кто неохотно запечатлевает себя для истории, много людей в возрасте старше 60 лет и тех, кто практически не пользуется интернетом. Подобной позиции придерживаются и сельчане. Среди тех, кто любит делать фото — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает ТАСС.
Социологи также выяснили, что около половины граждан не довольны, как они выглядят на снимках. Собственные фотографии обычно нравятся менее половине респондентов.Чаще довольны своими снимками мужчины, хотя они менее охотно фотографируются, пишет «Свободная пресса».
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий. В эфире НСН актер и телеведущий Оскар Кучера посоветовал этим 78% раскрыть глаза.
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