ВЦИОМ: Большинство россиян не любят фотографироваться

Большинство россиян (82%) фотографироваться не любит. При этом 70 процентов всё же делают это. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, который был приурочен к Всемирному дню фотографии 19 августа.

Среди тех, кто неохотно запечатлевает себя для истории, много людей в возрасте старше 60 лет и тех, кто практически не пользуется интернетом. Подобной позиции придерживаются и сельчане. Среди тех, кто любит делать фото — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает ТАСС.