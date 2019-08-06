ВЦИОМ: Дача для россиян стала местом отдыха, а не труда

Начиная с 2005 года, число россиян, воспринимающих дачу как место отдыха и развлечения, выросло вдвое. Об этом говорят исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более половины опрошенных на дачу ездят летом, чтобы отдохнуть, и только каждый третий ведет подсобное хозяйство. Как место для реализации преимущественно хозяйственных целей дачу чаще всего рассматривают жители российских городов-миллионников, а именно 47%.