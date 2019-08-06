ВЦИОМ: Дача для россиян стала местом отдыха, а не труда
Начиная с 2005 года, число россиян, воспринимающих дачу как место отдыха и развлечения, выросло вдвое. Об этом говорят исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Более половины опрошенных на дачу ездят летом, чтобы отдохнуть, и только каждый третий ведет подсобное хозяйство. Как место для реализации преимущественно хозяйственных целей дачу чаще всего рассматривают жители российских городов-миллионников, а именно 47%.
Но любители сада или огорода тоже остались. Причем чаще всего это люди в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60 лет. А вот молодежь предпочитает устраивать на даче пикники и жарить шашлык. По данным ВЦИОМ, у 20% россиян нет дачи. Как отмечают социологи, по тому, как люди стали относиться к даче, можно отследить социальное самочувствие населения. Как пишут Вести.ру, приоритеты россиян с 90-х годов, когда дача была спасательным кругом, не дающим голодать, сегодня стали другими. А именно: экологически чистые овощи и фрукты, хобби и восстановление сил.
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