Кучера - о Трампе: Человек, который хотел купить все
Актер и телеведущий Оскар Кучера специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Дании появится отрицательная ставка по ипотеке
Один из крупнейших банков Дании первым в мире введет отрицательную ставку по ипотечным кредитам. Ставка -0,5% предлагается для десятилетних займов. Она предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит. Клиенты будут делать ежемесячные выплаты, и всякий раз их задолженность будет сокращаться на сумму больше той, что они вносят.
Оскар Кучера: «Знаете, когда слышу подобные новости, очень хочется переехать в Данию, притом, переехать немедленно. И вообще, нельзя ли сделать так: переехать в Данию, а на деньги, выданные датским банком, купить квартиру в Москве? Вот это было бы здорово!» - заявил НСН Оскар Кучера.
Трамп пообещал не строить небоскребы в Гренландии
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Твиттере фотоколлаж с небоскребом Trump Tower на побережье Гренландии. Он пообещал, что подобных зданий на острове не будет. Накануне американский президент подтвердил, что задумывается о покупке Гренландии.
Оскар Кучера: «Человек, который хотел купить все. Он, конечно, может задумываться о покупке Гренландии. А вот Гренландия, интересно, задумывается о том, чтобы продаться Трампу?» - поинтересовался он в беседе с НСН.
Названы самые популярные приметы путешественников в России
Названы самые популярные приметы путешественников в России. Более половины жителей России стараются «присесть на дорожку» перед долгой поездкой. Девять процентов респондентов надеются не встретить на выходе из дома женщину с пустыми пакетами, а семь процентов предпочитают не оглядываться назад при выходе из дома.
Оскар Кучера: «Вот читаю я эту новость и думаю: как хорошо, что многих примет я просто не знаю. Иначе, боюсь, вообще из дома бы не выходил», - сыронизировал он, общаясь с НСН.
Большинство россиян не боится потерять работу из-за роботов
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Оскар Кучера: «Я думаю, что 78% россиян вообще, в принципе, не запариваются ни на какую тему, судя по тому, что происходит в нашей стране. Я желаю этим 78% раскрыть глаза и посмотреть шире», - сказал НСН Оскар Кучера.
В Китае будут продавать клонированных котов
В Китае в ближайшее время намерены приступить к массовой продаже клонированных котов. Такое решение было приняло после успешного воспроизведения первой генетической копии этого животного. В дальнейшем компания планирует клонировать лошадей и почтовых голубей.
Оскар Кучера: «Знаете, я думаю, что китайцам, в первую очередь, нужно остановиться в «клонировании» людей, потому, что перенаселение нашей планеты, мне кажется, начинается именно оттуда. А что касается клонирования котов, думаю, кошки там просто не успевают рожать с такой скоростью, с какой в Китае на свет появляются люди», - отметил Оскар Кучера в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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