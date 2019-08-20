Кучера - о Трампе: Человек, который хотел купить все

Оскар Кучера: «Знаете, я думаю, что китайцам, в первую очередь, нужно остановиться в «клонировании» людей, потому, что перенаселение нашей планеты, мне кажется, начинается именно оттуда. А что касается клонирования котов, думаю, кошки там просто не успевают рожать с такой скоростью, с какой в Китае на свет появляются люди», - отметил Оскар Кучера в эфире НСН.

