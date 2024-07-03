ВЦИОМ: 93% россиян не хотят жить за границей
Только 5% россиян хотели бы уехать из России на постоянное место жительства, при этом 93% граждан не намерены переезжать из страны, что является максимальным показателем с 1991 года. Подобная статистика следует из опроса ВЦИОМ.
При этом 45% или почти половина среди тех, кто мечтает о переезде, пока не думали о том, когда именно это возможно. Еще 21% ответили, что не знают, когда планируют переехать, и только 12% намерены покинуть Россию в ближайший год.
Уточняется, что чаще всего о переезде задумывается молодежь и граждане с плохим материальным положением. Общее количество желающих переехать в июне 2024 года сократилось в два раза по сравнению с мартом 2022 года.
В 2021 году о желании остаться в России заявлял 81% опрошенных, в 2022 показатель составил 88%. Одновременно с этим снижалась и доля тех, кто допускает отъезд за границу. За весь период мониторинга процент миграционно настроенных граждан находился в диапазоне от 5% до 17%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru