ВЦИОМ: Больше половины россиян назвали тревогу главной эмоцией

Больше половины - 56% - россиян назвали тревогу главной эмоцией за последнее время. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов во время онлайн-конференции на тему «Cтресс и повседневная жизнь: как справиться».

По его словам, это данные за январь-февраль. Еще 42% граждан назвали превалирующей эмоцией грусть, а 28% - страх.

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Согласно представленным Львовым данным, процент, кто называет радость в качестве эмоции, описывающей его настроение снизился - с 58% до 38%.

По словам социолога, аналогичный уровень тревожности наблюдался год назад, в разгар пандемии.

В опросе «ВЦИОМ-Спутник» принимали участие 1600 человек старше 18 лет, которые отвечали на вопросы по телефону.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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