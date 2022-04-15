ВЦИОМ: Больше половины россиян назвали тревогу главной эмоцией

Больше половины - 56% - россиян назвали тревогу главной эмоцией за последнее время. Об этом рассказал директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов во время онлайн-конференции на тему «Cтресс и повседневная жизнь: как справиться».

По его словам, это данные за январь-февраль. Еще 42% граждан назвали превалирующей эмоцией грусть, а 28% - страх.