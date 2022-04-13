ВЦИОМ: Большинство россиян запаслись продуктами впрок
Подавляющее большинство - 85% - россиян запаслись продуктами питания впрок. Об этом говорится в новом исследовании ВЦИОМ.
Причинами формирования запасов почти половина участников опроса (46%) назвали опасения из-за повышения цен. Треть (29%) – из-за возможного дефицита.
Аналитики отмечают, что по сравнению с 1992 годом показатель тех, кто запасается впрок увеличился на 14% – с 71% 30 лет назад. Доля не имеющих запасов сократилась на 6%: в 1992 году - 19%, в 2022 году - 13%.
При формировании запасов повышением цен чаще руководствуются жители сел (55%), реже - жители Москвы и Санкт-Петербурга (35%). Отсутствия продуктов напротив сильнее беспокоит жителей двух столиц и крупных городов.
Опрос был проведен 5 апреля. В нем приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.
В декабре прошлого года ВЦИОМ выяснил, что около 57% россиян совершают спонтанные покупки, передает RT.
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