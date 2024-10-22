ВЦИОМ: Более трети россиян положительно относятся к биометрии
Около 41% россиян положительно относятся к подтверждению личности по биометрии, что на 14 процентных пункта больше, чем в 2023 году, следует из опроса ВЦИОМ.
Доля тех, кто отрицательно относится к технологии, за год снизилась на 3 процентных пункта и составила 29%. Наиболее часто респонденты отмечали, что готовы доверить государственным (42%), а не частным организациям (2%). При этом 44% указали, что не доверяют никому.
Также уточняется, что число людей, которые знают о биометрических технологиях, растет. В прошлом году о том, что знакомы с ней, заявляли 55% опрошенных, а в 2024 году об этом рассказали 68% россиян.
Ранее сообщалось, что Минтранс готовит нормативную базу, чтобы у пассажиров появилась возможность покупать билеты на поезда, используя единую биометрическую систему, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru