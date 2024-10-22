ВЦИОМ: Более трети россиян положительно относятся к биометрии

Доля тех, кто отрицательно относится к технологии, за год снизилась на 3 процентных пункта и составила 29%. Наиболее часто респонденты отмечали, что готовы доверить государственным (42%), а не частным организациям (2%). При этом 44% указали, что не доверяют никому.

Также уточняется, что число людей, которые знают о биометрических технологиях, растет. В прошлом году о том, что знакомы с ней, заявляли 55% опрошенных, а в 2024 году об этом рассказали 68% россиян.

Ранее сообщалось, что Минтранс готовит нормативную базу, чтобы у пассажиров появилась возможность покупать билеты на поезда, используя единую биометрическую систему, напоминает «Радиоточка НСН».

