СМИ: Центробанк рассмотрит введение новых тарифов для оплаты покупок по биометрии
Центробанк намерен изучить вопрос изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК), пишет РБК со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову.
«Биоэквайринг — это новый инструмент, и, может быть, действительно имеет смысл сделать для него несколько другую тарифную политику», — сказала она в кулуарах форума «Финополис».
По словам Скоробогатовой, сегодня Центробанк ведет пилотное тестирование технологии, при этом ожидается, что список банков, участвующих в подобном тестировании, может быть расширен.
Ранее сообщалось, что единое целевое решение для оплаты по биометрии лицом может быть создано для всех банков России в 2025 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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