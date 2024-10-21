СМИ: Центробанк рассмотрит введение новых тарифов для оплаты покупок по биометрии

Центробанк намерен изучить вопрос изменения комиссий для магазинов за платежи по биометрии в сервисе Национальной системы платежных карт (НСПК), пишет РБК со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову.

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«Биоэквайринг — это новый инструмент, и, может быть, действительно имеет смысл сделать для него несколько другую тарифную политику», — сказала она в кулуарах форума «Финополис».

По словам Скоробогатовой, сегодня Центробанк ведет пилотное тестирование технологии, при этом ожидается, что список банков, участвующих в подобном тестировании, может быть расширен.

Ранее сообщалось, что единое целевое решение для оплаты по биометрии лицом может быть создано для всех банков России в 2025 году, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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