ВЦИОМ: Более половины россиян могут проводить время без смартфона

При этом чуть больше четверти опрошенных испытывают дискомфорт без телефона, такой ответ выбрали для себя 26% респондентов. Еще 66% пользователей были бы не готовы отказаться от смартфона в пользу кнопочного устройства, а 14% отметили, что вовсе не задумываются о подобной проблеме.

Также уточняется, что 86% россиян выделяют связь с родственниками и близкими, как главную функцию смартфона. Только 41% опрошенных использует его для учебных целей, 39% респондентов смартфон необходим для работы. Еще 32% россиян использует телефон для просмотра соцсетей и чтения новостей, 31% отдают предпочтение онлайн-покупкам, 30% смотрят фильмы и сериалы.

Ранее сообщалось, что в России побит рекорд продаж смартфонов, который держался с 2018 года. По данным МТС, в январе – марте было продано 7,4 млн гаджетов на сумму 186 млрд рублей. Средний чек на смартфон в этом периоде вырос на 16% в годовом выражении — до 25 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

