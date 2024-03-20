«Хватит пугать!»: В России не поверили в «отключение» смартфонов Apple

Компания Apple имеет техническую возможность отключить все смартфоны в России, но пока не планирует этого делать, заявил НСН генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он отметил, что застраховаться от такого сценария не получится, придется переходить на кнопочные телефоны.

У корпораций Google и Apple есть технические возможности «отключить» все свои смартфоны в России, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства, полагает он.