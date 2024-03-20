«Хватит пугать!»: В России не поверили в «отключение» смартфонов Apple

Денис Кусков и Эльдар Муртазин подтвердили НСН, что Apple имеет техническую возможность «всё отрубить», но пойдет на это только при апокалиптическом сценарии.

Компания Apple имеет техническую возможность отключить все смартфоны в России, но пока не планирует этого делать, заявил НСН генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он отметил, что застраховаться от такого сценария не получится, придется переходить на кнопочные телефоны.

У корпораций Google и Apple есть технические возможности «отключить» все свои смартфоны в России, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства, полагает он.

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«Постоянное переваривание одной и той же информации вызывает удивление. Это было и десять лет назад, и в прошлом году говорили, что компания Apple может отключить смартфоны. Да, это так. Нужно понимать, что смартфоны работают под операционной системой с выходом в интернет. Естественно, доступ есть, компания может отрубить все это. Но компания этого не сделала до сих пор, несмотря на официальный уход из России. Поэтому пугать лишний раз население бессмысленно. К сожалению, у нас пока нет собственной техники. Если такая ситуация возникнет как форс-мажор, придется пользоваться кнопочными телефонами», - рассказал он.

Со своей стороны, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркнул в беседе с НСН, что такой сценарий очень маловероятен, никаких предпосылок к этому нет.

«От этого никак не застрахуешься. Но компании пойдут на отключение смартфонов только в случае ядерной войны. Apple теоретически может это сделать, а у Google нет даже технической возможности. Предпосылок для отключения смартфонов нет, ни одной предпосылки», - успокоил он.

Ранее блогер Wylsacom заявил, что Honor и Samsung вернутся в Россию вслед за Apple, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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