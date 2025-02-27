ВЦИОМ: Более 70% россиян считают свой населенный пункт комфортным для жизни

Вместе с тем в рейтинге субъективной комфортности лидируют Москва и Санкт-Петербург, набравшие 84% положительных оценок. Для сравнения только 64% жителей сельских населенных пунктов и 69% россиян, проживающих в городах с населением до миллиона человек, назвали свои города комфортными для проживания.

Исследование также демонстрирует, что 26% опрошенных называют условия для жизни в своих населенных пунктах некомфортными, еще 3% респондентов затруднились и не смогли предоставить никакой оценки.

Ранее исследование компании Regions Development показало, что 31% россиян переезжает в Москву ради культурной жизни. Карьерные перспективы и высокие зарплаты привлекают 30% респондентов, медицина и образование - 19%. Инфраструктура, социальные программы и обучение в вузах важны не так сильно (от 1% до 5% опрошенных), передает «Радиоточка НСН».

