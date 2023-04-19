ВЦИОМ: 98% россиян считают важным сохранение памяти о ВОВ

Абсолютное большинство россиян (98%) считают важной задачей сохранение памяти о Великой Отечественной войне, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в пресс-центре «Россия сегодня».

«Тех, кто придерживается противоположной точки зрения, совсем немного - порядка 1%, около 1% затрудняются ответить», - заявил он.

Шествия «Бессмертного полка» в России в этом году не будет

Он также отметил, что среди молодежи позиция о сохранении памяти о Великой Отечественной войне менее выражена.

Россияне смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» в течение нескольких дней до Дня Победы и после праздника, разместив портреты ветеранов на автомобилях. Об этом ранее сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она также указала, что изображения на автомобилях не должны ограничивать обзор водителю. МВД рекомендует размещать фото на заднем и боковых задних пассажирских стеклах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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