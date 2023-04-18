Шествия «Бессмертного полка» в России в этом году не будет

По словам депутата Госдумы Елены Цунаевой, от идеи проведения в силу угрозы обществу отказались несколько российских регионов, в том числе Крым.

«Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», - сказала Цунаева.

Ранее крымские власти приняли решение отказаться от проведения праздничных парадов 1 и 9 мая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

