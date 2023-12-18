ВЦИОМ: 88% россиянок репродуктивного возраста заявили, что хотели бы иметь детей

Большинство (88%) россиянок репродуктивного возраста хотели бы иметь детей, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Так, 39% хотят двоих детей, 28% - троих, а 12% хотят всего одного ребенка. О желании иметь четыре и больше детей заявили 9% опрошенных россиянок.

Путин заявил, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья проанализировал позиции Минздрава РФ и выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Об этом свидетельствует письмо, направленное комитетом председателю ГД Вячеславу Володину. В комитете считают, что нужно развивать механизм доабортного консультирования, которое в 2022 году позволило отговорить от абортов 23% беременных, сохранив 47 598 беременностей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил «Радиоточке НСН», что у отдельных членов комитета есть мнение, что аборты в частных клиниках запрещать не нужно, но общее решение пока не сформировано.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:СемьяДетиОпрос Вциом

Горячие новости

Все новости

партнеры