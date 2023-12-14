Путин заявил, что в вопросе абортов нужно действовать аккуратно
В вопросе абортов нужно действовать аккуратно, учитывать и интересы демографии, и права женщин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Говоря о теме абортов, глава государства вспомнил о запретах на алкоголь, которые привели к увеличению суррогатов и отравлениям. Путин подчеркнул, что государство заинтересовано в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения ребенка. Однако, указал он, права и свободы женщины должны соблюдаться.
«Решение проблемы лежит в двух областях: обращение к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья. Это воспитания в том смысле, что ребенок – это дар Божий, и это, конечно, сфера материального благосостояния. И третье - надо и дальше думать, как работать над поддержкой семей с детьми», - сказал президент.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru