ВЦИОМ: 65% родителей выпускников школ высказались за ЕГЭ в июне-июле
За проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в конце июня – начале июля высказались 65% родителей выпускников школ. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на данные своего опроса.
Еще около 19% проголосовали за проведение экзамена в начале августа (19%), оставшиеся 13% высказались за другие периоды.
Накануне президент Владимир Путин назвал 29 июня днем начала проведения единого государственного экзамена в текущем году. На сoвещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии он отметил устoйчивое снижение угрозы распространения коронавируса, которое дает возможность провести ЕГЭ, пусть и в усеченном формате.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Португалия заявила о готовности к приему туристов
- СМИ сообщили о тяжёлом состоянии Кадырова
- Соцработникам в Москве доплатят 25 тысяч рублей
- Крушение Airbus A320 в Пакистане унесло не менее 90 жизней
- Воробьев отменил действие пропускного режима в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru