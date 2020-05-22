ВЦИОМ: 65% родителей выпускников школ высказались за ЕГЭ в июне-июле

Еще около 19% проголосовали за проведение экзамена в начале августа (19%), оставшиеся 13% высказались за другие периоды.

Накануне президент Владимир Путин назвал 29 июня днем начала проведения единого государственного экзамена в текущем году. На сoвещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии он отметил устoйчивое снижение угрозы распространения коронавируса, которое дает возможность провести ЕГЭ, пусть и в усеченном формате.

