ВЦИОМ: 63% россиянок ценят в мужчинах нравственные качества

Так, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным российским мужчинам, 56% респондентов назвали положительные качества. При этом 33% опрошенных сказали, что больше всего ценят в мужчинах силу и мужественность, 31% назвали заботу о других, 11% - волевые качества.

О том, что мужчинам присущи отрицательные качества, заявили 17% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 февраля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что в День защитника Отечества своим близким в первую очередь важно подарить заботу, любовь, понимание и принятие. При этом, по ее словам, при выборе подарка стоит учитывать хобби, интересы и предпочтения человека, передает «Радиоточка НСН».

