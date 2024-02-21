ВЦИОМ: 63% россиянок ценят в мужчинах нравственные качества
Большинство (63%) опрошенных российских женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, на вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным российским мужчинам, 56% респондентов назвали положительные качества. При этом 33% опрошенных сказали, что больше всего ценят в мужчинах силу и мужественность, 31% назвали заботу о других, 11% - волевые качества.
О том, что мужчинам присущи отрицательные качества, заявили 17% опрошенных.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 февраля среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что в День защитника Отечества своим близким в первую очередь важно подарить заботу, любовь, понимание и принятие. При этом, по ее словам, при выборе подарка стоит учитывать хобби, интересы и предпочтения человека, передает «Радиоточка НСН».
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